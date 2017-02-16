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Ролик с танцевальным баттлом чернокожего подростка и полицейского стал вирусным

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Видеоролик с танцем американского полицейского и чернокожего подростка стремительно набирает популярность в сети. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

Парень по имени Джейсон вызвал полицейского Коди Уильямса (Cody Williams) на танцевальный баттл. Напарник Уильямса согласился снять схватку на видео, а затем ролик был опубликован в Facebook полицейского подразделения округа Нэш (Северная Каролина, США).

Противники встретились на парковке и начали баттл под энергичную музыку. В результате победу одержал подросток, поскольку офицер Уильямс засмеялся и не смог продолжить танец.

Ролик за сутки набрал почти 250 тысяч просмотров и три тысячи лайков.

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