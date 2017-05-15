Зависающий на крыше пес очаровал соцсети

Золотистый ретривер по кличке Хаклберри (Huckleberry) очаровал пользователей сети своей необычной привычкой сидеть на крыше дома. Об этом сообщает ABC News.

Хозяева Хаклберри Алли Бернитт (Allie Burnitt) и Джастин Линденмут (Justin Lindenmuth) из американского города Остин, штат Техас, рассказали о том, что специально повесили табличку с просьбой не беспокоиться о безопасности пса, поскольку многие люди в панике начинают звонить к ним в дверь и рассказывать о том, что собака застряла на крыше.

«Благодарим за беспокойство, но, пожалуйста, не стучите к нам в дверь. Мы в курсе, что он там, наверху. Лучше сфотографируйте и поделитесь снимком с миром», — гласит табличка.

Соседка владельцев Хаклберри отметила, что пес действительно выглядит очень счастливым, гуляя по крыше и постоянно «зависает» на ней, наблюдая за прохожими с высоты.

And this is how it happens, friends #hucktheroofdog A post shared by Huckleberry (@hucktheroofdog) on May 11, 2017 at 7:21am PDT

У питомца есть собственный Instagram-аккаунт, на который подписаны более семи тысяч пользователей. В нем хозяева публикуют снимки Хаклберри и видеоролики, на которых видно, каким образом пес забирается на крышу.

В апреле СМИ рассказали о еще одной звезде Instagram — трехногой собаке по кличке Бредли. Его хозяин дорисовывал к каждому снимку пса недостающую мультяшную конечность.