Интернет и СМИ
 

Трехногая собака прославилась в Instagram благодаря мультяшной лапе

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Американец Чарли Десрочерс (Charley Desrochers) и его девушка Мариньян (Marinnane) приютили трехногого пса по имени Бредли и посвятили ему Instagram-аккаунт, в котором к каждому снимку дорисовывают недостающую мультяшную конечность. На это обратило внимание издание Mashable.

Чарли и Мариньян взяли собаку из приюта. У Бредли была парализована передняя лапа после того, как его сбила машина, и ее пришлось ампутировать. Хозяева питомца решили, что его особенность можно превратить в нечто забавное и начали добавлять к снимкам собаки нарисованную конечность.

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Десрочерс признался, что он фанат Photoshop и прочих графических редакторов, поэтому ему нравится не только каждый день дорисовывать недостающую лапу, но и фантазировать на тему того, что Бредли может в ней держать: на снимках пес оказывается любителем горячего кофе, книг и баскетбола.

Хозяева пса рассказывают, что Бредли успел стать настоящей звездой соцсетей. Они часто получают от других пользователей Instagram фото своих питомцев, потерявших конечности. Пример Бредли вдохновляет многих по-другому взглянуть на псов и их особенности.

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В декабре СМИ обратили внимание на кошку по имени Эйбл (Able), которая лишилась передних лап и передвигается только на задних. Видео с ее участием, публикуемые в группе Able Maew на Facebook, набирали сотни тысяч просмотров.

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