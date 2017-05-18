Рыжий кот-исполин по кличке Омар стал героем соцсетей

В сети обратили внимание на проживающего в Мельбурне (Австралия) кота мейн-куна по кличке Омар. Фотографии домашнего питомца были опубликованы в Instagram-аккаунте Omar mainecoon.

A post shared by Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) on Apr 30, 2017 at 2:46am PDT

Интернет-пользователей в первую очередь привлекли необычайные размеры Омара: по словам хозяйки Стефи Херст (Stafie Hirst), его длина — 118,3 сантиметра, а весит кот более 14 килограмм. «Это, конечно, очень милое животное, но я бы опасался, что он задушит меня во сне», — признался один из подписчиков Instagram-аккаунта мейн-куна.

A post shared by Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) on May 10, 2017 at 1:09am PDT

Как отмечает Херст, у нее возникали мысли, что Омар, возможно, самый крупный кот в мире. «Но мы ничего особенного не предпринимали, потому что он еще не до конца вырос», — рассказала она.

A post shared by Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) on May 12, 2017 at 4:19pm PDT

По ее словам, Омар не гонится за славой, а предпочитает вести непринужденный образ жизни. «Он любит валяться на батуте, есть сырую кенгурятину и не давать нам спать по ночам», — пошутила Херст, чьи слова приводит BBC News.

Тем не менее представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что к ним уже поступило заявление от «Омара и его семьи». Его рассмотрение может занять около 12 недель. На сегодняшний день самым крупным котом считается 118-сантиметровый британский мейн-кун по кличке Лудо.

На аккаунт Омара подписалось уже более 17 тысяч человек.

