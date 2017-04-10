Зачарованный оптической иллюзией кот «загипнотизировал» пользователей сети

Видео: Ryan Kotzin / YouTube

В сети появилось видео, на котором кот наблюдает за оптической иллюзией. Оно было опубликовано 7 апреля на YouTube-канале Ryan Kotzin и набрало более 1,5 миллионов просмотров за три дня.

В ролике домашний питомец пристально рассматривает листок бумаги, на котором изображена оптическая иллюзия под названием «Вращающиеся змеи». В итоге животное начинает кусать и рвать его когтями.

«Людей гипнотизирует загипнотизированный кот», — заметил один из пользователей видеохостинга, судя по всему, намекая на внушительное число просмотров ролика.