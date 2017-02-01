В сети изумились оптической иллюзии с победившим гравитацию туристом

Пользователи сети обсуждают фотографию, на которой турист облокотился на брусчатку Великой Китайской стены. Об этом пишет газета Daily Mail.

На первый взгляд, на фотографии не происходит ничего необычного: мужчина стоит, прислонившись рукой к достопримечательности. Но на заднем фоне виднеются другие посетители достопримечательности, которые будто бы идут по боковой стене.

Необычную фотографию опубликовали на Imgur. Пользователи спорят, кто самом деле пытается ходить по стенам — герой снимка или туристы вдалеке. Некоторые шутят, что в любом случае действие происходит на Великой Китайской стене, поэтому «технически» оба предположения верны.

В реальности же позирующий для снимка турист принял горизонтальное положение и оперся рукой о брусчатку.

Пост на Imgur набрал уже более 177 тысяч просмотров. Автор публикации поделился и другими снимками с оптическими иллюзиями.

В январе пользователи форума Reddit обнаружили очередную оптическую иллюзию на фотографии с девушкой, у которой увидели три ноги. В комментариях под фотографией на Imgur загадку попытались решить более сотни пользователей, а сам снимок набрал почти 200 тысяч просмотров за сутки.