Фотография трехногой девушки озадачила пользователей сети

Пользователи форума Reddit обнаружили очередную оптическую иллюзию на фотографии с девушкой, которая на первый взгляд имеет три ноги. На картинку обратило внимание издание The Independent.

В комментариях под фотографией на Imgur загадку попытались решить более сотни пользователей, а сам снимок набрал почти 200 тысяч просмотров за сутки.

Юзер с ником AMassiveTRexHoldingaBaby опубликовал фотографию с надписью «Я целую минуту пялился на снимок, прежде чем мой мозг понял, в чем дело».

Некоторые пользователи признались, что не смогли понять, каким образом у девушки появилась третья нога, даже после длительного разглядывания снимка. Другие предположили, что героиня снимка сидит на подушке, которая сливается с цветом колготок.

Большинство юзеров отмечают, что даже после того, как прочли в комментариях разгадку, не могут перестать видеть на фотографии трехногую девушку.

Секрет оптической иллюзии кроется в том, что позирующая женщина держит в руках вазу, которую можно разглядеть справа от ее коленей.

Фото: AMassiveTRexHoldingaBaby / imgur

Впервые изображение с «трехногой» женщиной появилось в интернете еще в 2012 году, но, видимо, ни один из участников дискуссии под фотографией раньше ее не видел.

В декабре пользователи Reddit попытались разгадать загадку пропавших женских ног на общей фотографии сидящих на диване девушек. Пользователь с ником jr0d7771 попросил других гостей сайта попытаться найти ноги девушки, сидящей в середине. В ответ юзеры начали предлагать свои варианты ответа, как смешные, так и серьезные.