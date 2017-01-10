Вытаскивающие велосипед из забора британцы позабавили соцсети

Видео: Big DT / YouTube

Пользователи форума Reddit обратили внимание на видеоролик, в котором четверо британцев пытаются достать велосипед, застрявший в находившемся под напряжением заборе.

Ролик, опубликованный 7 января, набрал более 200 тысяч просмотров на YouTube. В нем трое мужчин в течение почти четырех минут решают, кто займется вызволением велосипеда, периодически отпрыгивают от забора и постоянно хихикают. Четвертый участник «операции по спасению» держит камеру и комментирует происходящее.

К середине ролика британцы понимают, что безопаснее вытащить велосипед с помощью палок, не прикасаясь к нему руками. В конечном итоге мужчинам удается решить задачу, и они еще сильнее заливаются смехом.

Многие комментаторы признались, что самое забавное в ролике — постоянный заразительный смех, который заставляет зрителей хихикать вместе с героями видео. Один из юзеров предложил отправить британцев на какое-нибудь ТВ-шоу, поскольку они созданы для выступлений перед большой аудиторией.

Некоторые комментаторы спорят о том, почему героев ролика бьет током даже тогда, когда они пытаются прикоснуться к колесу велосипеда деревянной палкой.

