В сети побились над загадкой о корабле-призраке на Москве-реке

Пользователь портала Pikabu под ником MattKat сфотографировал вид у Пушкинской набережной, который, по его словам, не давал ему покоя. На фото изображен мост через Москву-реку, вблизи которого проплывает судно. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что никаких плавательных средств вблизи моста не находилось.

Как объяснил MattKat, «плавающий объект» образовался на хорошо освещенной набережной, на участке, куда не попадали солнечные лучи. В результате визуально казалось, что по реке плывет корабль.

Однако посетители портала признались, что даже после этого объяснения так и не смогли разглядеть, где же на фотографии тень — настолько явным им виделся корабль.

«Эта картинка — ответ на все фото и видео материалы уфологов, гостхантеров и прочих впечатлительных Малдеров и Скалли», —пришел к выводу один из комментаторов.

В начале января пользователи портала Reddit поспорили над оптической иллюзией с «трехногой» девушкой. Ваза, которую она придерживала, когда позировала для фото, по форме напоминала ногу, из-за чего многим показалось, что у девушки три ноги.