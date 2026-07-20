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17:46, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Находящаяся в США Анфиса Чехова раскрыла удивившее ее открытие о стране

Телеведущая Анфиса Чехова, находящаяся в США, восхитилась югом страны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, находящаяся в США, раскрыла открытие, которое она сделала о стране. В сторис своего Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она призналась, что ее приятно удивил юг Америки.

Чехова отметила, что была во многих местах в США, однако недавно поселилась в южной части страны. «Основная тенденция американского юга — здесь живут очень религиозные люди. Здесь очень много церквей, здесь все верят в Бога, здесь все молятся перед едой, здесь все стараются праведно жить. (...) Здесь все очень добродушные, все очень помогающие, все очень такие вот какие-то светлые. Это сильно отличает юг Америки от всей Америки», — восхитилась она.

Ведущая добавила, что будет скучать по доброте и отзывчивости местных жителей, когда вернется домой.

Ранее Чехова похвасталась, что ей удалось побывать в гольф-клубе президента США Дональда Трампа. Ведущая также раскрыла стоимость членства в нем.

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