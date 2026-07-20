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17:46, 20 июля 2026Ценности

Внучка Никиты Михалкова показала редкое фото с мужем

23-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья показала редкое фото с мужем Артемом Степаненко
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mixalkovan

Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья показала редкое фото с мужем Артемом Степаненко. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя Михалкова сфотографировалась с 26-летним супругом в ресторане. В описании к публикации она не уточнила, где было сделано фото.

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Подписчики восхитились кадром в комментариях. «Самые-самые», «Очень красивые», «Милая пара», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Михалкова тайно вышла замуж за Степаненко в 2024 году. Пара воспитывает сына Михаила.

Ранее в июне Игорь Крутой показал редкие снимки с дочерью Александрой в честь ее 23-летия.

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