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17:45, 20 июля 2026Бывший СССР

В России высказались об украинских ударах по танкерам

Захарова: За ударами по танкерам на терминале КТК стоит киевский режим
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

За атаками по танкерам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стоит Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

«В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании», — заявила дипломат.

Она отметила, что действия Украины являются и атаками на страны-партнеры Киева, поскольку КТК объединяет предприятия США и Европы.

«Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершённому режимом Зеленского очередному военному преступлению», — заключила Захарова.

Ранее в МИД Казахстана осудили атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК. В ведомстве заявили, что считают такие атаки посягательством на интересы страны.

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