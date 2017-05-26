Чудом выживший после встречи с черным медведем лучник стал героем соцсетей

Чудом выживший после встречи с черным медведем канадский охотник Ричард Уэсли (Richard Wesley) стал героем соцсетей. Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

На видео, которое за четыре дня набрало более 1,3 миллиона просмотров и множество восторженных комментариев, вооруженный луком и стрелами Уэсли охотится в районе Файер Ривер в провинции Онтарио (Канада). Он замечает черного медведя, который внезапно появляется из-за пригорка.

Несмотря на то что Уэсли подготовился к нападению зверя, выстрелить он не успел — животное повалило охотника на землю. Тем не менее мужчине удалось убежать от хищника. «Искренне рад, что это был не роковой случай», — отмечает он в описании к ролику.