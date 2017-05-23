Разговаривающий по телефону с богом пастор озадачил соцсети

В сети набирает популярность видео, в котором пастор из Зимбабве на глазах у публики «звонит» богу. Об этом сообщает портал Africa News.

Пастор по имени Пол Саньянгор (Paul Sanyangore) во время церковной службы решил продемонстрировать, что способен связаться с богом по телефону.

«Алло, это небеса? Это небеса? У меня здесь женщина, что вы можете сказать о ней?» — начал разговор пастор, после чего описал от лица бога факты из жизни стоящей на коленях прихожанки.

У пользователей сети возникло много вопросов к герою ролика. Некоторые недоумевают, что тот не попрощался в конце разговора, поскольку это невежливо. Другие удивлены тем, что технологии развились настолько, что даже жители Африки могут сделать звонок на небеса.