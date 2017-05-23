В сети разозлились на неотесанного жениха на турецкой свадьбе

Видео: reddit.com

Пользователи форума Reddit активно обсуждают видеоролик с турецкой свадьбы, на котором жених ведет себя крайне неуважительно по отношению к невесте.

Пост менее чем за стуки попал в топ видео Reddit и набрал более 500 комментариев.

В ролике невеста протягивает мужчине ложку с тортом, угощая его, согласно свадебной традиции. Жених, в свою очередь, решает съесть еще один кусок и игнорирует ожидающую девушку.

Многие юзеры отмечают, что сначала кажется, будто турок таким образом хочет пошутить, но затем становится ясно, что он просто грубо ведет себя на собственной свадьбе.

Некоторые пользователи сокрушаются, что девушке придется целую жизнь терпеть «этого подонка».