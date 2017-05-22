Чак Норрис проиграл бабушке в фигурном подбрасывании бутылки

Видео: @Smoothsmith8 / Twitter

Актер Чак Норрис проиграл бабушке бывшего американского футболиста Росса Смита (Ross Smith) в Bottle Flip Challenge — фигурном подбрасывании бутылки. Ролик с победой пожилой женщины был опубликован в Twitter Смита.

На видео бабушка Смита умудряется подбросить бутылку так, чтобы она приземлилась на стол. «Не могу поверить, что моя бабушка уделала Чака Норриса! Она единственный в мире человек, которому это удалось!!!» — отметил Смит.

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Смит регулярно выкладывает ролики со своей бабушкой, исполняющей различные трюки и участвующей в популярных среди блогеров конкурсах. На его YouTube-канал подписано более 90 тысяч человек.