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Пользователей сети научили маскироваться под трубу для побега от полиции

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Пользователям сети продемонстрировали способ виртуозно скрыться от полицейского преследования. Ролик с наглядной инструкцией был опубликован на YouTube-канале Articfox95.

На видео мужчина с помощью гофрированного вентиляционного шланга маскируется под трубу. «Если вы хотите смыться от копов, вам следует захватить с собой вентиляционный шланг», — заявляет герой ролика.

В комментариях под видео пользователи YouTube положительно оценили лайфхак, отметив, что мужчина изобрел революционный способ побега. «Это, черт возьми, потрясающе! Я жду не дождусь увидеть этот метод в каком-нибудь фильме», — восхитился один из них.

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