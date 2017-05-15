Пользователей сети научили маскироваться под трубу для побега от полиции

Пользователям сети продемонстрировали способ виртуозно скрыться от полицейского преследования. Ролик с наглядной инструкцией был опубликован на YouTube-канале Articfox95.

На видео мужчина с помощью гофрированного вентиляционного шланга маскируется под трубу. «Если вы хотите смыться от копов, вам следует захватить с собой вентиляционный шланг», — заявляет герой ролика.

В комментариях под видео пользователи YouTube положительно оценили лайфхак, отметив, что мужчина изобрел революционный способ побега. «Это, черт возьми, потрясающе! Я жду не дождусь увидеть этот метод в каком-нибудь фильме», — восхитился один из них.