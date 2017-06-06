Грозная татуированная бабушка напугала любителей скорости феном

Престарелая жительница Ноттингема Джин Брукс (Jean Brooks) напугала любителей быстрой езды феном. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте BBC England.

На видео, которое за три дня набрало более 25 миллионов просмотров, Брукс, щеголяя татуировками, заставляет разогнавшихся автолюбителей притормаживать, направляя на них самый обычный фен для сушки волос, который водители принимают за лазерный измеритель скорости.

«Когда машины и мотоциклы проносятся по улице — ньяу, ньяу, ньяу — их необходимо остановить. Теперь дети в безопасности. Никогда не видела, чтобы столько людей включали тормозные сигналы», — отмечает старушка.