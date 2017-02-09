Достигшие 50-летнего возраста люди отказались признавать свою старость

В сети обратили внимание на стоковую фотографию в статье The Times, посвященной людям 55-летнего возраста. Пользователей за 50 возмутила запечатленная на снимке старушка — они принялись доказывать, что выглядят гораздо моложе.

Первой фотографию обнаружила женщина, зарегистрированная в Twitter под ником ShelaghFogarty. «Как человек, которому только недавно стукнуло 51: это не та стоковая фотография, которую бы я хотела видеть. Не сомневаюсь, что ее выбирал какой-нибудь 30-летний», — отметила она.

Под постом, который набрал более тысячи лайков и 250 репостов, разгорелась жаркая дискуссия, некоторые участники которой принялись выкладывать свои фотографии с целью gоказать, как на самом деле выглядят люди 55-летнего возраста. «Это я, и мне 56 лет», — похвасталась одна из них.

«Мне 50 лет. Эта изображенная в статье дама годится мне в бабушки», — поддержала ее другая женщина.

К обсуждению присоединились и мужчины. «Абсолютно согласен! Тут мне 53 года, а Фрэнку Гарднеру 55 лет. До сих пор стараемся держать марку. Хотя бы немного», — написал один из пользователей.

У изображенной на снимке старушки нашлись и защитники, которые начали успокаивать возмущающихся. «В статье говорится о людях, которым за 55. На заставке фотография человека, которому больше 55. Что не так?» — поинтересовался один из них.

Несмотря на это, редакция The Times решила сменить фотографию пожилой женщины на снимок пары среднего возраста.