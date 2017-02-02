Жительницу Шарьи осудили за отчаянные попытки стать содержанкой олигарха

Пользователи социальных сетей обсуждают историю жительницы города Шарья (Костромская область), которая пыталась найти в соцсетях заботливого миллионера, но из-за отсутствия предложений быстро снизила планку.

На последовательность в поведении девушки пользователи обратили внимание в конце января. В Twitter попали скриншоты постов с ее страницы в другой соцсети.

Поначалу девушка разыскивала состоятельного и щедрого «нерусского молодого человека» с коттеджем, который бы забрал и увез ее из родного города. Обязательным условием должно было стать наличие у спонсора крупного бизнеса. Взамен девушка обещала исполнять любые его желания. К посту соискательница приложила фотографии в синем платье на фоне природы.

В повторном посте девушка детализировала требования: она готова переехать только в Москву или Санкт-Петербург, предприниматель должен давать ей много денег, регулярно одаривать ее, в частности, купить ей золотое кольцо, а также обеспечить личным автомобилем с водителем. Выбрать спутника жизни она намеревалась по лайкам.

Позднее шарьинка опубликовала еще несколько объявлений, заметно снизив запросы. Она заявила, что готова пойти на содержание к культурным олигархам, которые не любят гламурных, а предпочитают таких, как она. В последних постах она уточнила, что теперь согласна на миллионера, испытывающего проблемы с женщинами, и расширила спектр услуг, которые она может предложить взамен на содержание. «Да, согласна. Я не модель. Но зато у меня есть душа!» — отметила она.

«Если спонсор не найдется для меня, у меня есть еще одно предложение: ищу работу домохозяйки до дому. Умею? Готовить, убирать, стирать, гладить», — подытожила она в финальном посте.

Нашла ли девушка спонсора, неизвестно. История привлекла внимание посетителей развлекательных порталов, где жительнице Шарьи пожелали удачи. Некоторым, однако, поведение девушки показалось унизительным, а кое-кто счел, что для Шарьи «это норма».

Ряд пользователей соцстетей нашел историю шарьинки печальной. Однако они отметили, что благодаря вирусности поста они хотя бы узнали о существовании такого города.