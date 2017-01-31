Соцсети насмешило объявление о продаже свадебного платья с козлом вместо жениха

Пользователь Pikabu под ником cavenaghi обратил внимание на объявление о продаже свадебного платья на одном из сайтов. Его сопровождает фото невесты и жениха, вместо головы которого автор объявления наложила козлиную голову.

Посетитель сайта разместил скриншот, на котором видна сама фотография (супруги спускаются по лестнице) и часть объявления, где владелица платья подробно описала свадебный наряд, который она рассчитывает продать за 20 тысяч рублей.

«Девочки, это платье смотрится очень дорого в живую, я в загсе была самой красивой невестой», — отметила она. Означает ли креатив автора то, что отношения с супругом не сложились, она не уточнила.

Посетители Pikabu считают, что, судя по фото, пара в итоге действительно распалась. «Толку быть самой красивой, надо быть самой счастливой, сейчас, а не в прошлом времени», — заявил один из участников дискуссии.

Часть юзеров предположили, что девушка вовсе не злится на своего бывшего избранника, а просто выходила замуж за сатану и решила поделиться фотографией с церемонии.

Другие напомнили, что муж и жена — одна сатана, а значит, жена козла — коза и, судя по всему, обладательница платья была «самой красивой козой в загсе». Всего пользователи оставили под постом больше 300 комментариев.