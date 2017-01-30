Объявление одинокого пенсионера-рыбака растрогало пользователей сети

Объявление одинокого пенсионера-рыбака из Южной Австралии Рэя Джонстона (Ray Johnstone) о поиске друга растрогало пользователей социальных сетей. Пост 65-летнего пенсионера был опубликован на сервисе Gumtree.

«Я овдовевший пенсионер-австралиец, ищущий друга, который бы ходил со мной на рыбалку. Мой товарищ, с которым мы рыбачили, умер. Я хочу найти оказавшегося в аналогичном положении человека, который так же, как и я, любит рыбалку. Я готов разделить все необходимые расходы: на бензин, лодку и аренду лодки. Если вас заинтересовало, то свяжитесь со мной, чтобы договориться о встрече и понять, сможем ли мы поладить друг с другом», — говорится в объявлении.

За 11 дней пост Джонстона посмотрели более 75 тысяч человек. В итоге, сообщение о поиске друга-рыбака стало вирусным и вызвало бурную реакцию пользователей Twitter, которые принялись распространять хэштег #illfishwithray и всеми силами поддерживать одинокого пенсионера. «Немедленно увольняюсь с работы и переезжаю в Южную Австралию, чтобы стать компаньоном Рэя», — заявил один из них.

«Я вообще не умею рыбачить, но научусь специально для тебя, мой друг», — поддержал рыбака другой.

Как отмечается в материале австралийского издания Nine News Adelaide, благодаря вирусной популярности объявления Джонстона, пенсионеру все-таки удалось найти себе компаньона. «Я нашел себе напарника для рыбалки. Мне позвонили из Gumtree и сказали, что мое сообщение стало вирусным», — рассказал вдовец.

«Тем временем в Австралии: каждый хочет стать лучшим другом Рэя», — обрадовался юзер с ником Blueirony.

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