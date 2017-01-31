В сети поиздевались над украинским логотипом «Евровидения»

Пользователи социальных сетей критически отнеслись к логотипу «Евровидения-2017», который накануне, 30 января, представили украинские организаторы вокального конкурса. Юзеры попытались предположить, что на самом деле украинские дизайнеры зашифровали в эмблеме. Среди вариантов — круассан, стафилококк, креветка, анальные шарики и коса Юлии Тимошенко.

«Такой логотип нам нравится больше».

На самом деле на эмблеме «Евровидения» изображены женские национальные бусы. Слоганом грядущего мероприятия станет Celebrate Diversity, что на русский можно перевести как «Прославлять (или праздновать) многообразие».

«О мой бог! "Симпсоны" предсказали логотип «"Евровидения-2017"».

«В этом году Евровидение организует Pandora».

«Евровидение» пройдет на Украине в мае 2017 года. Страна получила право принимать конкурс после победы певицы Джамалы, исполнившей на предыдущем конкурсе в Стокгольме песню «1944».

