Пьяные британцы пустились в пляс под оригинал песни «Ну где же ваши ручки»

Видео: Jordan Cairns / Facebook

Жители британского города Челтнем станцевали под культовый хит 90-х Boom ирландской поп-группы Vengaboys. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте Джордана Кернса (Jordan Cairns) и за два дня набрал более 94 тысяч просмотров и двух тысяч лайков.

На видеотрансляции, которую молодой человек, судя по всему, вел по дороге с вечеринки, Кернс едет на машине, из колонок которой на полную громкость гремит главный мотив песни Boom. Привлеченные звуками музыки, около автомобиля собираются подвыпившие британцы, которые начинают забираться на капот и лихо отплясывать в ритм трека. «Как бы я хотел оказаться там», — признался один из подписчиков Кернса.

Boom стала хитом в России благодаря группе «Вирус», которые позаимствовали основной мотив хита и сделали не менее культовую песню «Ну где же ваши ручки».