В сети посмеялись над побрезговавшим обнюхать хомяка псом

Британское издание UNILAD опубликовало в своем Facebook видеоролик, на котором запечатлена первая встреча пса породы бернский зенненхунд и хомяка.Пользователей сети насмешило, что большая собака не захотела обнюхать маленькое животное и попыталась отвести морду как можно дальше.

За кадром слышно, что над реакцией пса смеются и хозяева питомцев. В комментариях некоторые отмечают, что подобные шутки жестоки, поскольку животное явно не хочет контактировать с хомяком, но люди буквально заставляют его это делать.

За сутки ролик набрал более 12 миллионов просмотров и 148 тысяч комментариев.