Попавший на карты Google любопытный пес очаровал пользователей сети

Пользователь платформы Imgur под ником MinimalResults заметил, что на панораму Google Street View попал золотистый ретривер. По всей видимости, животное увязалось за камерой, которая снимала улицы для сервиса. Пытливый пес растрогал пользователей и они попытались его разыскать.

Животное присутствует сразу на нескольких фотографиях Google Street View. Комментаторы попытались понять, что же привлекло его внимание. Некоторым показалось, что фотограф застал собаку за активными поисками какого-то клада. Другие в шутку предположили, что пес — поводырь у слепого фотографа.

Фото: сервис Google Street View 1 /3

Кое-кто подметил, что сервис Google не «замазал» морду собаки, как обычно поступает в случае с людьми, чтобы не нарушать их конфиденциальность. «У нее что, не может быть своей личной жизни?» — поиронизировал один из пользователей.

Юзеры попытались отыскать собаку в реальной жизни. Один из них обнаружил, что животное живет на южнокорейском острове Уллындо в уезде Уллын.

Животные на картах и панорамах Google не первый привлекают внимание пользователей сети. В сентябре 2016 года в соцсетях посмеялись над тем, что программное обеспечение Google в целях безопасности скрыло морду коровы на панораме Google Street View.