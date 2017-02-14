Жительница Тайваня обнаружила на панорамах Google покойного деда

Жительница тайваньского города Чжанхуа Цзя Цзя У (Jia Jia Wu) обнаружила на панораме Google Street View своего покойного деда. Об этом сообщает BuzzFeed.

Мужчина скончался на 78-м году жизни от сердечного приступа. Девушка вместе с сестрой решила собрать альбом с фотографиями, но поняла, что при жизни дедушка нечасто попадал на семейные снимки.

Девушки начали искать фотографии умершего родственника в интернете, проверили улицы города по Google Street View и обнаружили его на панораме разгружающим коробки в ярко желтой футболке.

Цзя Цзя У поделилась историей в одной из тайваньских групп на Facebook. За несколько дней публикация набрала более 10 тысяч лайков. Пользователи сети признались, что рассказ растрогал их до слез.

На панораме Google дедушка перевозит коробки с овощами. Девушка также поделилась воспоминаниями о том, что в последние годы житель Тайваня кормил бездомных собак и ухаживал за ними.

В июле 2016 года жители Фарерских остров запустили проект Sheep View 360, в рамках которого отправили овец с закрепленными на спинах видеокамерами снимать панорамы для Google Street View.