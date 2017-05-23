В сети посочувствовали грустному псу-консьержу из российского подъезда

Пользователь развлекательного портала Pikabu опубликовал снимок своего добермана, сидящего в комнате консьержа. Выражение морды пса вызвало жалость у посетителей портала, фото животного быстро поднялось в топ ресурса.

Пса прозвали «собакой-неулыбакой», однако предположили, что именно такому консьержу наверняка никто не решится противоречить и что в его подъезде будет царить идеальная чистота. Такой вахтер будет задавать вопрос «вы в какую конуру» и говорить «ты заходи, если что» (фраза из советского мультфильма «Жил был пес»), предположили комментаторы.

Некоторым показалась, что так выглядит проходная в ад по аналогии с легендой о том, вход в ад охраняет пес Цербер. По их мнению, такой консьерж без труда может подсказать, «в какой квартирке Люцифер».

Кого-то невеселое животное вдохновило на творчество.

Ранее в сети посмеялись над двусмысленными фотографиями дерущихся орлов, которых некоторые некоторые приняли за спаривающихся особей. Один из юзеров предложил наклеить на эти снимки логотип популярной порностудии Brazzers.