Отец-тролль прифотошопил к фото дочери нож и горящую плиту ради хейтеров

Житель Дублина Стивен Кроули (Stephen Crowley) опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий дочери, на которых с помощью фотошопа поместил ребенка в опасные ситуации. На это обратило внимание издание Mashable.

Мужчина намеренно выложил снимки, где дочь сидит с ножом в руке или в опасной близости к включенной плите, чтобы привлечь хейтеров. Многие не заметили, что фото отредактированы, и принялись обвинять Кроули в том, что он безответственный отец.

Someone is a little unhappy about the Christmas decorations going away. A post shared by Stephen Crowley (@steecrowley) on Jan 6, 2017 at 12:22pm PST

Необычное увлечение отца заметили многие западные СМИ. В комментарии Mashable Кроули рассказал, что его полуторагодовалая дочь Ханна пережила химиотерапию и пересадку костного мозга. Девочка страдала редким расстройством иммунитета, из-за чего первые месяцы жизни провела в больницах.

Cooking up a storm (before everyone goes crazy, don't worry, the oven clock is set wrong, she isn't actually still awake at 9.35pm) A post shared by Stephen Crowley (@steecrowley) on Nov 7, 2016 at 3:50am PST

В данный момент ирландец наверстывает упущенное и фотографирует девочку как можно чаще. Вызывающие негодование снимки он решил использовать для привлечения внимания к организации Be The Match, которая занимается коммуникацией между больными людьми и донорами костного мозга.

Кроули также признался, что выкладывает опасные фото с дочерью, чтобы «пощекотать нервы» родственникам.