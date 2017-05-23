«Интимная» схватка разъяренных орлов рассмешила соцсети

Пользователь портала Imgur опубликовал фотографии двух разъяренных орлов, которые ему прислала мать. Она предложила сыну полюбоваться на то, как птицы дерутся, но многие пользователи сочли, что они спаривались.

Менее чем за сутки пост приобрел вирусную популярность: несколько снимков с орлами посмотрели более 200 тысяч человек.

«Кто-нибудь, добавьте логотип Brazzers», — отметил в комментариях один из юзеров, намекая на то, что происходящее на снимках сопоставимо с контентом популярной порностудии.

Другие пользователи, напротив, встали на сторону матери. Так, один из комментаторов рассказал, что орлы обычно спариваются на дереве или в гнезде, а герои фотографий, скорее всего, и правда были в разгаре схватки.

Нашлись и те, кто предположил, что птицы просто обнимаются и таким образом проявляют чувства друг к другу.

Отдельная ветка комментариев посвящена выяснению полов двух птиц. Многие считают, что на снимки попали два самца, а значит, ни о каком спаривании речи не идет.