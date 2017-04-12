Комик нашел пять способов выжить и сохранить отношения во время похода в IKEA

Американский комик Джефф Висаски (Jeff Wysaski) установил в IKEA стенд под названием «Станция по спасению отношений», на которой оставил пять предметов с объяснениями, как они могут помочь пережить семейный поход по магазину. Об этом сообщает Mashable.

На полке-«станции» американец разложил изображение щенка, игрушечную лошадь, банку, мыльные пузыри и шапку в виде пакета с молоком.

Рядом с каждой вещью он поставил табличку со «способом применения»: щенок нужен для напоминания о том, что мир прекрасен, лошадь — чтобы кричать на нее вместо ссор с любимой, мыльные пузыри — чтобы «выдуть» из себя злость, шляпа-пакет — чтобы лишить противника аргументов, создав максимально нелепую ситуацию.

Инсталляцию без ведома администраторов магазина установили в IKEA в городе Бербанк (Калифорния, США). Публикацией в Facebook со снимками станции поделились две тысячи юзеров, почти пять тысяч человек лайкнули ее.

В марте пользователь под ником fantafano опубликовал на Imgur фоторепортаж из «путешествия» по IKEA вместе с женой. Парень признался, что не понимает, с какой целью семья каждый раз отправляется в магазин, и решил задокументировать все шаги и разобраться в проблеме. За несколько дней пост посмотрели более одного миллиона человек.

