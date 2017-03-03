В сети влюбились в секретный репортаж о грустном путешествии по IKEA

Пользователь под ником fantafano опубликовал на Imgur фоторепортаж из «путешествия» по IKEA вместе с женой. Парень признался, что не понимает, с какой целью семья каждый раз отправляется в магазин, и решил задокументировать все шаги и разобраться в проблеме. За несколько дней пост посмотрели более одного миллиона человек.

Юзер тайно фотографировал каждый шаг и записывал под снимками свои мысли. Оказалось, что большинство пользователей испытывают те же чувства, когда наблюдают за метаниями своих вторых половинок по IKEA в поисках свечей, многочисленных полок и прочих ненужных вещей. В комментариях юзеры признаются, что буквально влюбились в задумку парня, поскольку в каждом снимке содержится вся боль противников прогулок по IKEA.

На протяжении всего репортажа fantafano пытается понять, зачем его жене срочно понадобилось посетить магазин. По пути к главной цели — зеркалу — он успевает запачкать штаны соусом из ресторана и несколько раз дать «неправильный ответ» на вопросы любимой.

В какой-то момент в голове автора поста возникает вопрос о том, какое место в шведской культуре занимают крысы.

Завершив свое «расследование», мужчина так и не выясняет причину бесконечных брожений по мебельному магазину, но признается, что все-таки очень любит свою жену.

В декабре руководство сети IKEA попросило подростков перестать ночевать в их магазинах. Магазину пришлось выступить с подобным заявлением, поскольку в Польше, Бельгии, Японии, США, Канаде и Австралии не менее десяти молодых людей были задержаны из-за попытки снять на видео ночь среди горы мебели.