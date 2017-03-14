Американец прославился в сети благодаря коллекции шляп для «мистера Жабы»

43-летний американец Крис Ньюсам (Chris Newsome) прославился в сети после того, как сшил коллекцию шляп для жабы, для поселившейся на крыльце его дома. Об этом сообщает The Independent.

Житель штата Алабама опубликовал фото с подарками для нового друга на Imgur, что привело пользователей в сети в восторг. Пост с серией снимков различных шляп собрал более миллиона просмотров, а короткое видео с моментом водружения головного убора на голову жабе — более 60 тысяч просмотров.

Жаба не стала противиться и сбрасывать с себя обновку. Мужчина отметил, что потратил на самый сложный головной убор для «мистера Жабы» не более 10 минут.

В комментариях под фотографиями автор также уточнил, что сделал снимки для маленького сына друга, у которого недавно умерла домашняя лягушка.

В начале марта пользователь под ником fantafano опубликовал на Imgur фоторепортаж из «путешествия» по IKEA вместе с женой. Парень признался, что не понимает, с какой целью семья каждый раз отправляется в магазин, и решил задокументировать все шаги и разобраться в проблеме. За несколько дней пост посмотрели более одного миллиона человек.