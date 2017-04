Пользователей сети завела в тупик задача для дошкольников

Жительница Нью-Йорка опубликовала в сети фотографию с домашним заданием пятилетней дочери, которое ей выдали в детском саду, и попросила юзеров помочь с ее решением. На это обратило внимание издание The Huffington Post.

Детям задали сначала прописать букву T, а затем угадать на четырех картинках слова, содержащие эту букву. Трудности вызвал последний рисунок, на котором большая крольчиха и ее четверо детей сидели у миски с едой. Пост на Imgur со снимком за несколько дней собрал более 200 тысяч просмотров.

В задании не говорилось о том, что слово должно было начинаться с той буквы, которую ее дочь проходила на уроке, поэтому юзеры принялись придумывать самые невероятные варианты. Пользователи предложили слова twins (двойняшки), two by two (двое за двумя), twabbit (выдуманное от rabbit — кролик) и I bet this was an error (спорю, это была ошибка).

В результате никто так и не смог догадаться, что за слово подразумевал автор учебника. Дочь американки указала слово Pet (питомец), и учитель засчитал это за правильный ответ, подписав рядом с ним «ок».

Позднее женщине удалось выяснить, что правильный ответ Vet (ветеринар), но почему именно это слово должны были указать дети, непонятно.