Украинского хакера приговорили к тюремному сроку в США

Украинский хакер Васинский получил в США 13 лет тюрьмы за киберпреступления

Суд Северного округа штата Техас приговорил гражданина Украины Ярослава Васинского к 13 годам и 7 месяцам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Кроме того, украинский хакер должен выплатить штраф в размере 16 миллионов долларов. Суд признал его виновным в участии в осуществлении более 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей.

9 ноября 2021 года Министерство юстиции США сообщило об аресте в Польше украинского хакера Ярослава Васинского, обвиняемого в вымогательстве 50 миллионов долларов у Apple. Как считало обвинение, он вместе с сообщниками в составе организации REvil с марта 2019 по август 2021 года умышленно внедрял вредоносное ПО в компьютерные сети и тем самым наносил вред с намерением в дальнейшем вымогать деньги за нераскрытие персональных данных.