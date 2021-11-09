Украинский хакер вымогал у Apple 50 миллионов долларов

В США арестовали хакера из Украины за вымогательство 50 миллионов долларов у Apple

Министерство юстиции США сообщило об аресте в Польше украинского хакера Ярослава Васинского, обвиняемого в вымогательстве 50 миллионов долларов у Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Представители ведомства сообщили, что Васинский принадлежал к группе REvil, которая участвовала в сетевых атаках на предприятия и государственные учреждения в США. В апреле преступная группировка атаковала поставщика Apple Quanta Computer и украла схемы дизайна 14-дюймового MacBook Pro. Васинский и его подельники требовали от Apple выкуп в размере 50 миллионов долларов.

Уточняется, что REvil выложила требование о выкупе на своем сайте, однако через несколько дней группа удалила сообщение. Также в Министерстве юстиции уверены, что Васинский принимал участие в июльской атаке на производителя софта Kaseya.

Вместе с хакером был взят под стражу, но затем отпущен его коллега Евгений Полянин — у последнего изъяли 6,1 миллионов долларов. Обоих подозреваемых обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества. Васинского собираются экстрадировать в США, ему грозит до 115 лет лишения свободы.

В июле украинский сотрудник Microsoft Владимир Квашук получил тюремный срок. В суде было доказано, что Квашук воспользовался уязвимостью в системе компании и таким образом обокрал своего работодателя более чем на десять миллионов долларов.