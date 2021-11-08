В Apple перешел специалист Tesla по автопилоту

В Apple перешел бывший руководитель отдела по разработке автопилота Tesla Кристофер Мур (Christopher Moore). Об этом сообщает Bloomberg.

По словам знакомых с данным вопросом источников, американский IT-гигант нанял специалиста для работы над автопилотом собственного автомобиля. Мур будет заниматься автономными функциями будущего автомобиля в подчинении Стюарта Бауэрса. Последний также являлся бывшим руководителем Tesla до середины 2019 года.

Как отметили специалисты, данный шаг говорит о том, что Apple продвигается вперед в попытках разработать технологию автономного вождения. Также авторы уточнили, что Мур станет частью секретного подразделения компании, существование которого в Apple никогда не подтверждали. Представители корпорации Тима Кука отказались комментировать сообщение.

Журналисты отметили, что Кристофер Мур ранее отвечал на вопросы Калифорнийского департамента транспортных средств из-за связанных с автомобилями Tesla авариями. Мур сказал, что слова главы компании Илона Маска о том, что машины бренда близки к пятому уровню автономности, не соответствуют действительности.

В начале осени стало известно, что Apple наняла двух бывших сотрудников Mercedes в рамках развития проекта по созданию своего первого электрокара. До этого Apple переманивала специалистов Porsche, Volkswagen, BMW, Audi и Tesla.