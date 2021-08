Илон Маск захотел возглавить Apple

Основатель Tesla Илон Маск предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку уступить ему свое место. Об этом сообщает CNN.

Телеканал приводит отрывки из новой книги журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса «Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века» (Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century). В ней говорится, что пять лет назад глава Apple предложил Маску выкупить у него предприятие по производству автомобилей.

После этого Маск позвонил Куку и заявил, что готов на сделку, только если сам возглавит корпорацию. Кук в ответ выругался и бросил трубку. Официально оба участника отрицают факт разговора.

27 июля Илон Маск обрушился с критикой на Apple в ходе телефонной конференции, посвященной квартальным доходам его компании. Он заявил, что Apple использует в своих батареях больше кобальта, чем Tesla, предположив, что они почти полностью состоят из него, тогда как в батареях его компании содержится лишь около двух процентов этого элемента.

Ранее миллиардер также обвинил Apple в неконкурентной борьбе за рынок. В разговоре с прессой, посвященному квартальному отчету Tesla, Маска попросили прокомментировать открытие сети зарядок Supercharger для сторонних автомобилей. Предприниматель отметил, что целью компании является поддержка устойчивой энергетики. «Это не для того, чтобы создать огороженный сад и использовать его для избиения конкурентов, как это делают некоторые компании», — заметил Маск и упомянул название Apple. По мнению журналистов, таким образом Илон Маск раскритиковал компанию Тима Кука и ее магазин приложений. Вероятно, поводом для этого стал тот факт, что на устройства Apple можно загружать только приложения из официального магазина App Store.