Tesla показала рекордную прибыль

Tesla Илона Маска показала рекордную прибыль за второй квартал 2021 года. Впервые в истории компании она превысила один миллиард долларов, пишет CNBC. Это в десять раз больше, чем год назад.

Выручка автогиганта составила 11,96 миллиарда долларов, чистая прибыль — 1,14 миллиарда, распределенная прибыль на акцию — 1,45 доллара. Общая выручка от продажи электромобилей оказалась 10,21 миллиарда долларов. Кроме того, Tesla отчиталась о доходах в размере 801 миллиона долларов от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий.

Это на 60 процентов больше, чем в предыдущем квартале. Биткоин-активы компании подешевели на 23 миллиона долларов. Кредиторская задолженность (сумма денег, которую Tesla должна поставщикам) выросла на 13,7 процента по сравнению с предыдущим кварталом до 7,56 миллиарда долларов.

Tesla купила в январе биткоины на 1,5 миллиарда долларов и заработала на них 1,08 миллиарда долларов. Таким образом, биткоин оказался для Tesla выгоднее продаж машин. В 2020 году, по информации The Times, они принесли автогиганту только 721 миллион долларов.