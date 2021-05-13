Маск приостановил продажу Tesla за биткоины

Основатель и глава Tesla Илон Маск приостановил продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна», — написал Маск.

Он добавил, что компания не будет продавать биткойны, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии». По словам миллиардера, нельзя допускать, чтобы развитие криптовалют происходило за счет «огромной цены для окружающей среды».

Ранее сообщалось, что Tesla собирается пересмотреть свои планы по увеличению производства электромобилей в Китае и задумала отказаться от покупки дополнительной земли для расширения своего завода в Шанхае.

В начале года Илон Маск оказал неожиданную поддержку биткоину. В феврале его компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в объеме 1,5 миллиарда долларов. В конце апреля стало известно, что компания уже заработала на таком вложении более 100 миллионов долларов. Позднее компания разрешила американским покупателям электромобилей расплачиваться биткоинами.