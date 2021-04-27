Tesla продала биткоины на миллионы долларов

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о продаже десяти процентов биткоинов, имевшихся в активе компании, чтобы продемонстрировать их надежность как платежного средства, пишет Bloomberg.

Как следует из отчета компании, реализация биткоинов, купленных в начале 2021 года более чем на миллиард долларов, принесла Tesla 101 миллион долларов дохода.

Миллиардер уточнил, что собственные биткоины он не продавал, а компания с помощью этой операции проверила ликвидность биткоинов, смогут ли они стать альтернативой хранению средств на балансе.

Ранее компания разрешила покупать электромобили за биткоины. На данный момент опция доступна только для жителей США. Вскоре после этого шага электронная платежная система PayPal разрешила пользователям из США расплачиваться в онлайн-магазинах по всему миру криптовалютой.

По данным криптобиржи CoinDesk, за последние сутки минимальная стоимость биткоина составила 52 722 доллара к 0:29, максимум — 55 261 доллар к 18:44. Колебание за 24 часа — 1,21 процента.