Биткоину предсказали скорый крах

Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.

По мнению специалистов, среди которых глава инвестиционного подразделения консалтинговой компании Alvine Capital Стивен Айзекс, на рынке криптовалют наблюдаются признаки «пузыря», который может «лопнуть» уже в ближайшее время.

«Я не знаю, чем это закончится или чем это закончится, но это все закончится. И когда это закончится, это будет некрасиво, потому что там ничего не будет», — отметил Айзекс.

С конца 2020 года стоимость биткоина и других криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки в 64,8 тысячи долларов за единицу, после чего последовало резкое падение.

На момент публикации стоимость одного биткоина равнялась 55,9 тысячи долларов. Рост за последние сутки составил 1,3 процента.