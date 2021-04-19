Китай присмотрелся к биткоину и признал его

Народный банк Китая (выполняет функцию центробанка), ранее установивший многочисленные ограничения на майнинг и торговлю биткоином, присмотрелся к нему и признал «инвестиционной альтернативой», пишет CNBC.

«Мы рассматриваем биткоин и стейблкоин [общее название группы криптовалют, привязанных к обычным валютам или физическим активам], как криптовалюты. Они являются инвестиционными альтернативами», — заявил замглавы Народного банка Китая Ли Бо.

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По его словам, регулятор по-прежнему не считает биткоин и другие криптовалюты полноценными валютами, поэтому единственное их применение лежит в инвестиционной плоскости.

На фоне слов Ли Бо курс биткоина вырос на 5,3 процента за последние 24 часа. На момент публикации его курс равнялся 57,1 тысяче долларов.

В 2017 году власти Китая запретили ICO — первичный выпуск токенов криптовалют, а также способ привлечения инвестиций в компанию, а также работу криптобирж в стране. Такие меры объяснялись заботой о финансовой стабильности государства.