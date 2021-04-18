Цена биткоина обвалилась после рекордного роста

Стоимость биткоина обвалилась после рекордного роста. По данным РИА Новости, 18 апреля цена криптовалюты упала почти на 12 процентов, о чем свидетельствуют данные с бирж.

По состоянию на 13:30 по московскому времени средняя цена одного биткоина на самых крупных биржах составляла 54,9 тысячи долларов (примерно 4,2 миллиона рублей).

Предыдущий рекорд по стоимости криптовалюта поставила 14 апреля. Тогда один биткоин можно было купить на бирже Binance за 64,8 тысячи долларов (4,9 миллиона рублей).

Заметное падение стоимости биткоина было зафиксировано 16 апреля, когда валюта потеряла в цене примерно 2,5 процента. Аналитики связывают это с решением властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах.

В конце марта биткоину пророчили рост до 400 тысяч долларов за монету до конца года. Тогда аналитик Bloomberg Майк Макглоун сравнивал положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков.