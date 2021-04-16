Цена биткоина обвалилась из-за Турции

Стоимость биткоина обвалилась, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. Это случилось из-за решения властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах. По состоянию на 10:40 пятницы, 16 апреля, один биткоин стоил 61,6 тысячи долларов, потеряв больше 2,5 процента.

Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Регулятор объяснил, что криптоактивы несут большие риски и никак не регулируются. Кроме того, указали в банке, их рыночная стоимость чрезмерно волатильна, они анонимны и могут быть использованы для незаконной деятельности. «Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие услуги не могут быть предложены», — постановил Центробанк Турции.

Во вторник, 13 апреля, стоимость биткоина побила исторический максимум и преодолела отметку в 62,7 тысячи долларов за монету. В конце марта биткоину пророчили рост до 400 тысяч долларов за монету до конца года. Тогда аналитик Bloomberg Майк Макглоун сравнивал положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков.