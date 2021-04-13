Во вторник, 13 апреля, цена биткоина снова побила исторический максимум и пробила отметку в 62,7 тысячи долларов за монету, свидетельствуют данные CoinDesk. В ходе торгов криптовалюта прибавляла 3,1 процента, но вскоре курс скорректировался. К 11:45 один биткоин стоит 62,4 тысячи долларов.

До этого на протяжении нескольких недель самая популярная криптовалюта колебалась в диапазоне 51-61 тысячи долларов. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев в разговоре с РБК делал прогноз, что если сейчас криптовалюта закрепится в новом ценовом коридоре, то к концу года она уже будет торговаться в диапазоне от 70 до 75 тысяч долларов за монету.

В конце марта биткоину пророчили рост до 400 тысяч долларов за монету до конца года. Тогда аналитик Bloomberg Майк Макглоун сравнивал положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков.

В начале марта генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что в течение следующего десятилетия курс биткоина может вырасти до миллиона долларов. По его мнению, в конечном итоге биткоин станет мировой валютой.