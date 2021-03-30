Крупнейшая платежная система мира признала биткоин

Компания PayPal, крупнейшая дебетовая электронная платежная система в мире, разрешила пользователям из США расплачиваться в онлайн-магазинах по всему миру с помощью криптовалюты. Об этом рассказал президент и гендиректор компании Дэн Шульман, сообщает Reuters.

Признать биткоин, лайткоин, эфир и другие электронные «монеты», против которых настроены финансовые власти многих государств, система решила с помощью свободной конвертации в традиционные валюты без комиссии. Дата запуска сервиса не указывается, но это произойдет в ближайшие месяцы.

Главной проблемой биткоина остается высокая волатильность, что, в свою очередь, связано с трудностями использования его в качестве платежного средства. В PayPal ожидают, что их инициатива позволит смягчить проблему.

Еще в октябре платежная система позволила пользователям из США покупать, держать и продавать криптовалюту без комиссии. Тогда же были анонсированы нынешние изменения, но без конкретики.

Заявление Шульмана последовало спустя всего неделю после того, как глава Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводитель начинает продавать свои электрокары за биткоины. Пока только в США, но до конца года такая возможность будет во всех странах мира. 29 марта о планах разрешить использовать криптовалюту USD Coin при транзакциях в своей сети объявила платежная система Visa.