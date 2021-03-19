Описано разрушительное влияние биткоина на экологию

Выбросы углекислого газа, вызванные инвестициями одного миллиарда долларов в биткоин, равны выбросам от 1,2 миллиона автомобилей. Разрушительное влияние криптовалюты на экологию описаны в обзоре Bank Of America «Маленькие грязные секреты биткоина» (Bitcoin’s dirty little secrets), пишет CNBC.

В исследовании отмечается, что при майнинге и операциях с биткоинами ежегодно выбрасывается в атмосферу 60 миллионов тонн углекислого газа. Это столько же, сколько Греция. Эксперты также считают, что биткоин «непрактичен как средство сбережения или платежный механизм». Его курс не привязан к инфляции и очень волатилен.

Bank of America считает, что есть только одна причина владеть цифровой валютой: спекуляции на его растущей цене. В отчете также сказано, что около 95 процентов биткоинов контролируются владельцами 2,4 процента кошельков. Ранее CNBC писал, что Morgan Stanley, первый из крупнейших банков США, откроет доступ к трем биткоин-фондам для своих клиентов.

По данным аналитической платформы Digiconomist, количество электроэнергии, которое необходимо для майнинга сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. Выброс двуокиси углерода, сопровождающий производство электроэнергии, в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта на планете.