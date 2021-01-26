Биткоину предрекли цену в 50 тысяч долларов

В долгосрочной перспективе стоимость самой популярной криптовалюты в мире — биткойна — может превысить 50 тысяч долларов. Такую динамику стоимости коина предрекли аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков, ближайшие 3-10 лет популярность биткойна может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам. За прошлый год Bitcoin подорожал в четыре раза и к началу января 2021 года пробил отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость криптовалюты скорректировалась и потеряла примерно 10 тысяч долларов. На момент написания материала цена биткойна составила 31,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

Рост популярности биткоина в конце 2020-го — начале 2021-го года аналитики объясняют по-разному. Одни полагают, что рост был обусловлен спекулятивными сделками. Другие полагают, что повышенный интерес проявляли долгосрочные инвесторы. Однако ожидается, что в долгосрочной перспективе самая популярная криптовалюта планеты увеличится в цене, поскольку компании, которые занимаются доверительным правлением капиталами, выделяют от 0,5 до 1 процента средств на инвестиции в криптовалюту.

Ранее сообщалось, что падение стоимости биткоина в январе 2021 года привело к снижению капитализации всего крипторынка на 100 миллиардов долларов. Вторая по популярности криптовалюта планеты — Ethereum — вслед за биткоином также начала дешеветь и по сравнению со своим январским пиком в более чем 1440 долларов потеряла почти 10 процентов. Сейчас Ethereum стоит около 1317 долларов.