Биткоин обвалил мировой крипторынок на 100 миллиардов долларов

Обвал самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — привел к снижению капитализации крипторынка на 100 миллиардов долларов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Coindesk.

Стоимость биткоина падает второй день подряд и уже опустилась ниже 33 тысяч долларов за коин, потеряв за 48 часов 10 процентов. На момент написания материала биткоин стоил около 32,5 тысячи долларов. Вторая по популярности криптовалюта планеты — Ethereum — также потеряла около 10 процентов за последние два дня. Его стоимость составила около 1,3 тысячи долларов.

«Общая капитализация рынка криптовалют сократилась более чем на 100 миллиардов долларов за последние 48 часов, опустившись с 1,06 триллиона долларов до 949 миллиардов», — пишет CNBC. Несмотря на падение, цена биткоина все еще на 150 процентов выше, чем три месяца назад.

В январе 2021 года курс биткоина установил исторический рекорд и впервые поднялся выше отметки в 41 тысячу долларов, увеличившись почти в шесть раз по сравнению с началом года. После этого стоимость криптовалюты показала сильную волатильность, менее чем за неделю падая почти до 30 тысяч и вновь вырастая практически до 40 тысяч.

Ранее сообщалось, что биткоины на 140 миллиардов долларов застряли в заблокированных электронных кошельках, владельцы которых забыли свои пароли. В общей сложности в мире оказались заморожены около 20 процентов всех биткоинов.